Halo Infinite Campagna: Master Chief sfodera il Cindershot nel nuovo video gameplay

Con l'ultimo filmato di gioco condiviso da IGN.com e dedicato alla Campagna di Halo Infinite, il team di 343 Industries mostra Master Chief mentre fa strage di nemici esplorando un settore di Zeta Halo controllato dai Covenant.

Il nuovo video proposto dalla sussidiaria degli Xbox Game Studios riapre così una finestra sull'attesissima modalità singleplayer di Halo Infinite per farci ammirare degli scampoli di gameplay provenienti dalla missione "The Conservatory", una delle attività da svolgere nelle battute iniziali della Campagna principale.

Oltre all'immancabile rampino di Halo Infinite e alla pletora di armi, equipaggiamenti e abilità già imbracciati da Master Chief nei precedenti filmati, l'ultimo video mostra l'eroe della saga sparatutto di Microsoft abbattersi sugli Skimmers utilizzando il Cindershot, una delle tante novità ludiche e contenutistiche che andranno a tratteggiare l'esperienza da vivere nel singleplayer.

Qualora ve lo foste perso, qui trovate anche un video 4K della Campagna di Halo Infinite pubblicato da Game Informer in vista dell'uscita del titolo su PC, Xbox One e Series X/S, prevista per l'8 dicembre contestualmente alla chiusura della Beta Multiplayer di Halo Infinite lanciata a sorpresa per i 20 anni delle console Xbox.