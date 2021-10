Halo Infinite: la campagna si mostra in uno spettacolare video gameplay a 4K/60fps

È trascorso ormai più di un anno dall'ultima dimostrazione della campagna di Halo Infinite, la cui comparsa all'E3 2020 ha fatto storcere il naso a molti giocatori, tanto da costringere Microsoft a rinviare il progetto. A distanza di mesi e dopo tanto lavoro, 343i ha mostrato un video gameplay della campagna nel corso di un evento in streaming.

Il nuovo video si è concentrato sulla libertà d'azione concessa al giocatore, il quale può eliminare ogni minaccia sfruttando un arsenale variegato che include bocche da fuoco, gadget come il rampino e veicoli di ogni tipo. In giro per la mappa saranno presenti postazioni in stile Borderlands tramite le quali Master Chief può richiamare veicoli e armi con i quali partire verso nuovi avamposti da liberare, magari salvando piccoli gruppi di soldati che si uniranno allo Spartan e combatteranno al suo fianco. Non mancano poi piccoli riferimenti alla trama, che vedrà Master Chief alla ricerca di Cortana sullo Zeta Halo, e una serie di sequenze dedicate ai nemici più coriacei, i quali richiedono qualche proiettile extra per essere liberati dalle corazze protettive.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che sia la campagna che la modalità multiplayer free to play arriveranno sugli scaffali di tutti i negozi e negli store digitali a partire dal prossimo 8 dicembre 2021 in esclusiva su PC (tramite Steam e Microsoft Store), Xbox Series X|S e Xbox One. Tutti gli abbonati a Xbox Game Pass potranno inoltre giocare senza costi aggiuntivi grazie all'entrata del gioco nel catalogo sin dal day one, con in più il supporto al cloud per gli utenti Ultimate.

