Halo Infinite: la campagna sarà mostrata in prossimità del lancio, assicura 343i

Dopo una lunga attesa, Halo Infinite si prepara a sbarcare su PC Windows 10 e console Xbox a dicembre di quest'anno, con Microsoft che in occasione dell'Opening Night Live della Gamescom 2021 ha nuovamente presentato il comparto multiplayer online dello shooter Sci-Fi.

In tanti, tuttavia, avrebbero preferito un nuovo reveal della campagna, che ormai non viene mostrata da oltre un anno. Tutto ciò a cui abbiamo assistito risale alla passata edizione dell'E3, occasione nella quale Halo Infinite non ricevette esattamente una grande accoglienza da parte del pubblico, soprattutto a causa dello stato arretrato degli aspetti grafici.

Sebbene manchi dalle scene da un po', il team di sviluppo sta ovviamente continuando a curare la campagna single player del titolo, e si prepara a darci un nuovo assaggio in prossimità del debutto ufficiale di Halo Infinite, come dichiarato da Joseph Staten di 343 Industries.

"Tutti vogliono vedere la campagna, in particolare il gameplay. Lo mostreremo assolutamente prima del lancio, ma adesso dobbiamo solo rimanere concentrati. Una volta superato questo punto, avremo modo di pensare alle acquisizioni di gameplay e ai trailer, che saranno tutti un po' più vicini al lancio".



Halo Infinite uscirà su PC Windows 10, Xbox Series X|S e Xbox One l'8 dicembre di quest'anno. Recentemente, 343 Industries ha svelato i requisiti PC dello shooter Sci-Fi. Per ulteriori approfondimenti sul kolossal di Microsoft, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Halo Infinite dedicata al multiplayer.