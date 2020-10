Halo Infinite, campagna e multiplayer separati? È una possibilità

Halo Infinite avrebbe dovuto essere un gioco di lancio di Xbox Series X|S, ma sappiamo tutti come è andata. Lo scorso agosto, un mese dopo il deludente reveal del gameplay, Microsoft e 343 Industries hanno deciso di posticiparlo ad una non meglio precisata data del 2021.

Recentemente, Stephen Totilo di Kotaku ha avuto modo di intervistare Phil Spencer, e ovviamente non s'è lasciato sfuggire l'opportunità di fargli una domanda sull'argomento. Interrogato al riguardo, il capo di Xbox ha raccontato che, pur avendo giocato ad Halo Infinite la scorsa settimana, non è ancora in grado di fornire degli aggiornamenti in merito allo sviluppo e alla data d'uscita.

Dopodiché, il giornalista gli ha chiesto se è stata valutata la possibilità di pubblicare il gioco in due differenti parti, una con il multigiocatore e una con la campagna, al fine di velocizzare l'arrivo sul mercato. Spencer ha spiegato che tale possibilità è attualmente al vaglio di Bonnie Ross (la responsabile del franchise) e di 343 Industries. Una decisione definitiva, in ogni caso, non è ancora stata presa: "La scelta spetta a Bonnie e al team. Il nostro obiettivo è quello di fare in modo che i giocatori abbiano una vera esperienza alla Halo. Quindi sì, è una cosa alla quale stiamo pensando, ma vogliamo essere sicuri di farlo nel modo giusto".