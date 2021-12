Halo Infinite: la Campagna non ha il preload, 343i spiega perché

Dopo il lancio della Beta Multiplayer online, i fan storici della saga attendono con trepidazione il debutto della Campagna di Halo Infinite, previsto per domani mercoledì 8 dicembre su PC Windows e console Xbox Series X|S e Xbox One.

In tanti stanno provando ad avviare il preload di Halo Infinite senza però sapere che l'opzione è completamente assente, come confermato dagli stessi sviluppatori di 343 Industries. Lo studio di Microsoft ha precisato che, a causa di limitazioni tecniche, è risultato impossibile consentire ai giocatori di prepararsi in anticipo per lo sblocco della Campagna di Halo Infinite.

"Capisco la confusione e, in un mondo ideale, avremmo abilitato il preload", si legge in un dichiarazione della software house. "Tuttavia, ci sono limitazioni tecniche. Poiché "Halo Infinite" è l'eseguibile del gioco base ed è già disponibile per il download, non esiste un modo semplice per "bloccare" alcune parti della campagna e non di altre" .

In sostanza, la Campagna verrà aggiunta al pacchetto contenutistico tramite un normale aggiornamento dell'eseguibile che già utilizzate per accedere al comparto multiplayer online. Ricordiamo che sarete obbligati ad un download anche nel caso abbiate preordinato una copia retail del gioco, dal momento che i dati di Halo Infinite non saranno tutti su disco.

In attesa che possiate tuffarvi in prima persona nella nuova avventura single player confezionata da 343 Industries ed indossare nuovamente la possente tuta di Master Chief, vi rimandiamo alla nostra Recensione della Campagna di Halo Infinite.