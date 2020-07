Halo Infinite: la campagna si svela nel video gameplay su Xbox Series X

I giocatori non stavano più nella pelle, e Microsoft non ha tradito le attese: la casa di Redmond ha aperto l'Xbox Games Showcase, l'evento di presentazione dei giochi di prossima generazione, offrendoci un corposo assaggio della campagna di Halo Infinite, che rappresenterà il gioco di punta della line-up di lancio di Xbox Series X.

Halo Infinite è stato descritto come il più grande e il più ambizioso episodio della serie. Non stentiamo a credere a questa dichiarazione, guardando il reveal della campagna. Dopo averci mostrato la costruzione dell'armatura di Master Chief, il filmato ci ha subito messo dinanzi alla schermata di avvio della demo, per poi catapultarci in una missione della campagna. Per il ritorno di Master Chief, 343 Industries ha messo a punto nuove meccaniche di gioco (tra cui il rampino), battaglie su una scala ancora più vasta ed effetti visivi ancora più complessi, questi ultimi resi possibili dalla potenza aggiuntiva messa a disposizione da Xbox Series X. Gli sviluppatori hanno confermato che l'intera campagna girerà a 60 frame al secondo, ed offrirà un'ambientazione completamente libera da esplorare (nella demo è possibile vedere la mappa consultabile dai giocatori) con un'estensione "diverse volte superiore a quella degli ultimi due Halo messi assieme".

Halo Infinite accompagnerà il lancio di Xbox Series X previsto nel corso delle festività di fine anno. Sarà pubblicato anche su Xbox One e PC Windows 10, e come tutti i giochi della famiglia Xbox Game Studios verrà messo a disposizione degli abbonati a Xbox Game Pass fin dal day-one.