Halo Infinite: la campagna verrà mostrata oggi pomeriggio?

Sono in molti a pensare che 343 Industries mostrerà la campagna di Halo Infinite durante l'evento per i 20 anni di Xbox in programma il 15 novembre, in realtà una anticipazione potrebbe arrivare nella giornata di oggi.

Non ci sono conferme in merito ma 343i figura tra i partner del RazerCon (evento in programma proprio nella giornata di oggi) inoltre il canale YouTube di Halo ha caricato una premiere intitolata "Halo PC Overview" che andrà online oggi pomeriggio alle 15:00, la cosa curiosa è che sul monitor in copertina vediamo proprio una immagine tratta dalla campagna di Halo Infinite.

Sicuramente nelle prossime ore ne sapremo di più sulla versione PC del gioco, non è chiaro però se effettivamente avremo notizia sulla campagna o se 343 Industries mostrerà nuovamente il multiplayer. Nei giorni scorsi Tom Henderson ha confermato che uno showcase della campagna di Halo Infinite è in arrivo facendo intuire l'arrivo di novità in merito proprio nel corso di questa settimana.

Halo Infinite è atteso per l'8 dicembre su PC, Xbox One e Xbox Series X/S, il multiplayer verrà distribuito come free to play e sarà dunque scaricabile gratis su tutte le piattaforme citate, su Amazon potete preordinare l'edizione Steelbook di Halo Infinite con custodia in metallo a tiratura limitata.