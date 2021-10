Halo Infinite: la campagna verrà mostrata oggi pomeriggio, è ufficiale

La scorsa settimana 343 ha svelato i dettagli sulla versione PC di Halo Infinite mentre oggi lo studio offrirà un primo sguardo alla campagna del gioco, come confermato da un video preview caricato sul canale ufficiale di Xbox.

Il video in questione è programmato per andare online oggi pomeriggio alle 15:00 (ora italiana) ed è intitolato "Halo Infinite Campaign Overview", titolo che non lascia spazio a dubbi sul contenuto, la descrizione parla genericamente di "fresh look at the Halo Infinite campaign" senza svelare altri dettagli ma in ogni caso sappiamo che quest'oggi 343 Industries toglierà i veli alla campagna di Halo Infinite.

Erano in molti a lamentarsi per l'assenza di notizie sulle campagna single player, con il gioco in arrivo a dicembre i tempi sono ora maturi per mostrare in azione questo aspetto della produzione. Non sappiamo se 343 pubblicherà solamente un trailer o se ci sarà spazio anche per altri approfondimenti ma questa seconda ipotesi sembra essere la più probabile considerando il modus operando di Microsoft, aspettiamoci dunque un ricco post su Xbox Wire con tutte le novità alla stessa ora.

Halo Infinite è atteso per l'8 dicembre su PC, Xbox One, Xbox Series X/S e ovviamente disponibile sin dal day one su Game Pass. Il multiplayer verrà distribuito come free to play scaricabile e accessibile a tutti.