Halo Infinite: la carenza di mappe multiplayer è dovuta alla guerra in Ucraina?

Mentre i giocatori di Halo Infinite sono ancora in attesa di poter provare la Beta della coop, ancora non disponibile per gli iscritti al programma Xbox Insider, sono emersi dettagli molto interessanti sui possibili motivi dietro la carenza di contenuti dell'ultima stagione dello sparatutto gratis.

Sulle pagine di Windows Central è apparso di recente un articolo dedicato alle conseguenze del conflitto tra Russia ed Ucraina sull'industria dei videogiochi e, tra i vari prodotti di cui si è parlato nell'approfondimento, troviamo anche Halo Infinite. Stando al pezzo pubblicato sul noto portale, un ex sviluppatore di 343 Industries che ha preferito tenere nascosta la sua identità, buona parte dei problemi relativi ala mancanza di nuove mappe nella Stagione 2 di Halo Infinite sarebbero da ricercare proprio nella guerra che ormai prosegue senza sosta da mesi. L'insider anonimo avrebbe dichiarato che il team dello sparatutto ha sempre fatto affidamento all'azienda russa chiamata Sperasoft, che in qualità di studio di supporto ha fornito nel tempo una serie di aiuti per quello che riguardava il comparto artistico, il controllo qualità e altri aspetti della produzione.

Uno dei compiti di Sperasoft era quello di realizzare nuove arene dell'FPS a partire dagli artwork forniti da 343 Industries e, pertanto, quando è scoppiato il conflitto erano in lavorazione diverse mappe presso il team russo. Ciò ha creato grossi disagi per la software house di Microsoft, che si è ritrovata improvvisamente a doversi occupare anche della creazione delle mappe.

Pur essendo stati interpellati da parte del sito web, i diretti interessati non hanno ancora fornito un commento in merito alla questione: per questo motivo, vi invitiamo ad accogliere con cautela queste informazioni, in attesa che arrivi una dichiarazione ufficiale da parte del colosso di Redmond.