Halo Infinite celebra Juneteenth nel modo sbagliato: fan in rivolta, 343 interviene

I ragazzi di 343 Industries hanno ben pensato di celebrare Juneteenth, la festività statunitense che omaggia l'emancipazione degli schiavi Afro-Americani, all'interno di Halo Infinite... purtroppo l'hanno fatto nel modo più sbagliato possibile, seppur involontariamente.

In occasione di Juneteenth, il team di sviluppo di Redmond ha introdotto in Halo Infinite una palette celebrativa chiamata "Bonobo". Molti di voi, probabilmente, hanno già capito dov'è il problema: il bonobo, anche conosciuto come scimpanzé nano, è il nome di una razza di scimmie, e purtroppo una delle forme più comuni e soprattutto deplorevoli di razzismo tende ad associare gli Afro-Americani con i primati. In altre parole, 343 Industries non poteva scegliere un nome peggiore per celebrare l'emancipazione degli schiavi.

La reazione dei fan è stata decisa ed immediata, e giustamente il team di sviluppo non è stato a guardare. I ragazzi di 343 Industries sono subito intervenuti per cambiare il nome alla palette, trasformandolo prima in "Freedom" e poi, definitivamente, in "Juneteenth". Non si sono fatte attendere neppure le scuse di Bonnie Ross, fondatrice e boss dello studio, e del Community Manager John Junyszek. A quanto pare, non si è trattata di una scelta voluta, bensì di un errore: "Bonobo" è il nome di un tool interno per sviluppatori, erroneamente applicato anche alla palette. Gli errori possono capitare, l'importante è ammetterli e risolverli il prima possibile, com'è fortunatamente accaduto in questo caso.

Tornando al gioco vero e proprio, ricordiamo che il primo test della modalità co-op di Halo Infinite verrà condotto a luglio.