Xbox Series X e Controller Elite in edizione limitata celebrano Halo Infinite

Dopo il tanto atteso annuncio della data di lancio di Halo Infinite, Joseph Staten ha approfittato del palco dell'Opening Night Live alla Gamescom 2021 per presentare al mondo anche una Xbox Series X e un Controller Elite in Edizione Limitata, entrambi pensati per omaggiare il ritorno di Master Chief, che quest'anno compie vent'anni.

La Xbox Series X - Halo Infinite Limited Edition Bundle è caratterizzata da un design ispirato all'universo in continua espansione di Halo, dotata com'è di un pannello nero metallizzato e dettagli in Iridium Gold. La presa d'aria superiore è valorizzata da una luce di colore blu (un chiaro omaggio a Cortana), mentre i suoni di accensione e spegnimento omaggiano il sonoro della serie Halo. Il Controller Xbox contenuto nella scatala ricalca lo stile della console, che potete ammirare nel trailer allegato in apertura di notizia. La Xbox Series X - Halo Infinite Limited Edition Bundle verrà lanciata il 15 novembre 2021 al prezzo di 549,99 dollari, offrendo ai suoi acquirenti anche una copia scaricabile di Halo Infinite (che invece uscirà l'8 dicembre 2021).

Oltre alla console, l'Head of Creative del franchise di Halo ha presentato anche il nuovo Xbox Elite Wireless Controller Series 2 - Halo Infinite Limited Edition. Il design e i colori sono ispirati all'iconica armatura verde di Master Chief, e sono impreziositi da un D-Pad in colorazione Iridium Gold. Esattamente come la console, verrà lanciato il 15 novembre e sarà proposto a 199,99 dollari.