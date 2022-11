Halo Infinite Winter Update: ecco tutte le modifiche alle armi, addio allo snap sliding

Si avvicina svelto il lancio del Winter Update di Halo Infinite, fissato per l'8 novembre 2022. Con questo grande aggiornamento, i ragazzi di 343 intendono intendono compiere dei grandi passi verso la definitiva riconquista della community, che in questo primo anno dell'FPS non sempre si è mostrata entusiasta per l'operato del team di sviluppo.

L'aggiornamento invernale di Halo Infinite introdurrà modalità tanto attese come la Campagna Cooperativa Online (quella in locale è stata cancellata) e la Forgia (inizialmente in fase Beta), oltre a un nuovo Battle Pass con 30 tier, nuovi eventi, la modalità multiplayer Covert One Flag (una variante di One Flag CTF) e due nuove mappe chiamate Argyle e Detachment. Oltre alle novità contenutistiche, 343 Industries ha preparato anche una serie di modifiche alla dimensioni sandbox, sotto forma di bilanciamenti per una serie di armi del multigiocatore.

La Pistola al Plasma, ad esempio, vedrà aumentare il danno base e la velocità angolare, mentre il VK78 Commando diventerà più efficace a distanza ravvicinata. Il BR75, che si sta rivelando fin troppo forte, diventerà un po' più difficile da utilizzare per i giocatori meno abili, inoltre la Granata a Frammentazione ci metterà 0,2 secondi in più per detonare in modo da offrire ai bersagli un po' di tempo in più per reagire. Il Disruptor, dal canto suo, vedrà il caricatore aumentare la sua capienza da 10 a 12. In ultimo, ma non per importanza, segnaliamo la risoluzione del bug del motore fisico che consentiva la messa in atto dello "snap sliding".

Dettagli più specifici possono essere trovati su Halo Waypoint. Per gli aggiornamenti successivi al Winter Update e previsti nei prossimi mesi potete invece aspettarvi miglioramenti al supporto di mouse e tastiera, la risoluzione di alcuni bug di rete (come il desync) e altri interventi di bilanciamento.