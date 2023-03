Halo Infinite, chiamata agli Spartan: mappe e modalità della Stagione 3

La data di inizio della Stagione 3 di Halo: Infinite è ormai molto vicina e il team di 343 Industries inizia a scaldare i motori per la nuova fase in programma per lo shooter sci-fi.

A partire dalla giornata di 7 marzo 2023, gli Spartan potranno cimentarsi con l'esplorazione di un'interessante rassegna di nuovi contenuti. Con il debutto di Echoes Within, il comparto multiplayer di Halo: Infinite potrà contare sull'introduzione di tre nuove mappe. Battezzate Oasis, Cliffhanger e Chasm, gli scenari condurranno i videogiocatori all'esplorazione di ambientazioni inedite, pensate per trarre il meglio dal comparto competitivo di Halo: infinite.

Oltre ad esplorare nuovi angoli di universo, gli Spartan potranno cimentarsi anche con una nuova modalità di gioco, denominata Escalation Slayer. Già testata all'interno di Halo: The Master Chief Collection a partire dall'aprile 2021, la modalità realizza ora il suo debutto anche in Halo: Infinite. In questa particolare modalità, i giocatori hanno l'obiettivo di scalare 11 livelli di ranking, basati sul numero di kill messe a segno nel corso del match. Man mano che si sconfiggono avversari, si sarà promossi a un nuovo livello, caratterizzato dalla possibilità di utilizzare un'unica arma specifica. La modalità Escalation Slayer sarà proposta in due varianti:

Team Escalation , per un'esperienza di gruppo;

, per un'esperienza di gruppo; FFA Escalation, per un'esperienza in singolo;

L'inizio della Stagione 3 di Halo: Infinite è fissata, lo ricordiamo, per il prossimo 7 marzo 2023.