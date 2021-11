Halo Infinite: nuova clip con l'eroe UNSC che rubò la tecnologia dello Scudo Energetico

A poche settimane dal lancio di Halo Infinite, le fucine creative di 343 Industries sfornano un nuovo filmato live action che celebra le gesta compiute dall'"eroe silenzioso" del Progetto Spartan che riuscì a rubare ai Covenant il segreto dello Scudo Energetico.

Realizzato con un taglio fittiziamente documentaristico, l'ultima clip di Halo Infinite riprende un filmato di repertorio della UNSC che immortala il coraggioso soldato che ha rischiato la sua vita per strappare ai nemici alieni la tecnologia dello Scudo Energetico, essenziale per la buona riuscita del Progetto Spartan legato a Master Chief e alla creazione delle corazze Mjolnir di ultimissima generazione.

Ad accompagnare questa clip troviamo un messaggio che ripercorre gli eventi di Halo e ricorda come "due marine assegnati a un mercantile in fuga dalla distruzione di Harvest sono riusciti a confiscare degli scudi energetici alieni mentre difendevano i passeggeri dall'assalto nemico. Il loro eroismo ha portato a una vera e propria svolta tecnologica che ha contribuito ad accelerare lo sviluppo dei sistemi di difesa avanzati di Master Chief".

L'uscita del nuovo, attesissimo kolossal FPS di Microsoft è prevista per l'8 dicembre su PC, Xbox One e Series X/S, con ingresso immediato nel catalogo di Xbox Game Pass e accesso free to play al comparto multiplayer. Per un approfondimento sul singleplayer, qui trovate il nostro speciale sulla Campagna di Halo Infinite.