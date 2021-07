Halo Infinite, il co-creatore di Halo: 'inquieto e fiducioso' sul ritorno di Master Chief

Con la Beta di Halo: Infinite ormai molto vicina, la community legata alla serie di casa Microsoft attende di poter testare con mano il tanto atteso ritorno di Master Chief.

Tra i curiosi, non manca evidentemente all'appello Marcus Letho, co-creatore della saga di Halo e successivamente autore dello sfortunato Disintegration. Protagonista di una recente intervista, la personalità videoludica ha manifestato la propria perplessità in merito a quanto presentato da 343 Industries in occasione dello scorso anno. "Ciò che ho visto durante l'E3 2020 mi ha profondamente inquietato. - ha dichiarato Letho - E penso che la community di fan di Halo abbia avuto ai tempi la medesima reazione".

Perplessità che ora hanno però lasciato spazio all'ottimismo, con l'autore che ha definito "impressionante" quanto mostrato da 343 Industries in occasione dell'E3 2021. "In quanto artista e direttore creativo che osserva il gioco nel suo complesso, - ha proseguito - sono veramente impressionato dalla direzione che hanno preso e dal loro modo di rievocare alcuni design originali. Molti di questi vengono dall'era Bungie, ma vi hanno apportato il proprio tocco personale [...]". Letho non nasconde dunque il proprio ottimismo nei confronti di Halo: Infinite, fiducioso di poter vestire i panni di Master Chief nel corso dell'autunno: "A essere onesto, sono un po' geloso, perché ha l'aria di essere uno dei migliori Halo mai creati sino ad ora".