Halo Infinite: la co-op non arriva oggi, la precisazione di 343 Industries

La modalità co-op di Halo Infinite era attesa per la giornata di oggi, tuttavia 343 Industries è intervenuta per precisare che, seppur l'obiettivo del team fosse appunto quello di lanciare la fase beta all'inizio di questa settimana, bisognerà pazientare ancora un po' di tempo.

Lo studio di Microsoft ha precisato che il lancio fissato ad oggi 11 luglio è stato dato erroneamente per scontato da stampa e utenza, e che il team avrà bisogno di qualche altro giorno prima di dare ufficialmente il via alla fase di test della modalità co-op di Halo Infinite. 343 Industries mantiene ancora l'obiettivo di rendere disponibile il contenuto entro la settimana, e non ci rimane che attendere i prossimi aggiornamenti dal team.

Il lancio definitivo della campagna co-op è ancora previsto entro la fine dell'anno. La modalità, insieme a un editor di livelli, è stata rinviata più di una volta da quando Halo Infinite è stato lanciato lo scorso dicembre. Una volta disponibile, la beta sarà disponibile per i giocatori iscritti al programma Xbox Insider. Gli utenti di Steam hanno ricevuto una scadenza fissata al 5 luglio per iscriversi, ma chi gioca altrove ha ancora la possibilità di registrarsi prima del lancio.

Nel frattempo, un leaker ha discusso della possibile introduzione della personalizzazione cross-core in Halo Infinite.