Halo Infinite: com'è cambiato Craig the Brute? Leak svela l'evoluzione del meme

A oltre un anno di distanza, tutti ricordiamo il simpatico faccione di Craig the Brute che, ad un certo punto del gameplay trailer della campagna di Halo Infinite, appariva con irruenza occupando gran parte dello schermo.

La nascita del meme di Craig fu un modo affettuoso da parte dei giocatori per rivolgere una forte critica nei confronti di 343 Industries, ed esortare il team a migliorare la qualità tecnica del gioco. La software house di Microsoft non è di certo rimasta con le mani in mano in questi mesi, ed ha appunto apportato diverse migliorie con cui l'aspetto grafico del gioco ne ha enormemente beneficiato.

Un leak apparso su reddit ha ora mostrato in quale modo la caratterizzazione estetica dei Jiralhanae, e quindi di Craig, è cambiata ad oltre 12 mesi dal famigerato trailer della campagna di Halo Infinite. Come potete osservare raggiungendo questo indirizzo, i Brute presentano adesso maggiori dettagli facciali e pare che almeno parte di essi porteranno anche della barba sul mento. Viene da chiedersi se gli sviluppatori abbiano comunque pensato ad un ironico easter egg con cui consegnare definitivamente Craig alla storia del franchise. Cosa ne pensate del redesign di 343 Industries?

Ricordiamo che Halo Infinite farà il suo debutto su PC Windows e console Xbox Series X|S e Xbox One l'8 dicembre. Il nuovo test multiplayer è imminente, ed avrà inizio il 24 settembre (non è più possibile iscriversi a questa sessione). Per ulteriori approfondimenti sullo shooter Sci-Fi, vi rimandiamo alla nostra Anteprima del multiplayer di Halo Infinite.