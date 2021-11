Halo Infinite: come se la cava il Multiplayer sul lato tecnico? Ecco il video confronto

Con il multiplayer in versione Beta messo a disposizione da 343 Industries per tutti i giocatori PC, Xbox Series X/S e Xbox One, la nuova avventura di Master Chief si prepara a compiere il suo esordio il prossimo 8 dicembre 2021, con Halo Infinite che è entrato in fase Gold.

La Beta Multiplayer lascia però spazio anche per nuove analisi tecniche su tutte le versioni del gioco, consentendo di fare paragoni anche con il precedente network test. In quest'ultimo caso, ad esempio, il nuovo Halo viaggiava a 120fps anche su Xbox Series S, ma la situazione sembra adesso diversa, dato che il Multiplayer sulla versione only digital della console next-gen Microsoft arriva solo a 30fps in modalità Qualità (contro i 60fps del network test), e 60fps in modalità Performance (contro, appunto, i 120fps). In entrambi i casi la risoluzione arriva a 1080p.

Passiamo a Xbox Series X: in Performance si toccano 120fps con risoluzione a 1440p (che può però scendere fino a 1080p), mentre in Qualità si viaggia sui 60fps con 4K nativi (che possono però calare a 1800p). Per quanto riguarda infine l'edizione PC, non solo il gioco dimostra di funzionare bene tecnicamente, ma offre anche numerose opzioni per personalizzare le prestazioni a seconda della potenza hardware a disposizione.

Nel frattempo la nuova patch di Halo Infinite è disponibile su PC e Xbox, portando una serie di apprezzati cambiamenti e migliorie.