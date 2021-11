Halo Infinite: come eseguire una serie di uccisioni nel multiplayer

Se state giocando con una certa frequenza alla Beta Multiplayer gratis di Halo Infinite, è molto probabile che vi siate trovati di fronte ad una complessa sfida relativa alle serie di uccisioni. Se non avete idea di come portare a termine questa missione, che tra l'altro è la sfida suprema della Settimana 2 della Stagione 1, ecco qualche consiglio.

A meno che non vogliate saltare questa sfida tramite l'ausilio di un Gettone Cambio Sfida (nel caso in cui dovesse trattarsi della sfida suprema non potrete effettuare il cambio), sarebbe il caso di approfondire il funzionamento di questa missione così da poterla completare senza particolari difficoltà e risparmiare le risorse per le quest settimanali più insidiose come quelle che coinvolgono i veicoli.

Quando lo sparatutto 343 Industries parla di una serie di uccisioni si riferisce all'omonima medaglia che i giocatori possono ottenere nel corso di una qualsiasi partita e che nella versione inglese del titolo prende il nome di "killing spree". Si tratta della prima delle medaglie che si possono ottenere eseguendo uccisioni senza morire e, per sbloccarla, occorre eliminare cinque diversi avversari in qualsiasi modo senza essere messi KO. Sappiamo bene che si tratta di un compito piuttosto complesso, soprattutto in modalità caotiche come Fiesta, ma esistono piccoli trucchi che permettono di fare una serie senza troppi problemi. Il primo è sicuramente quello di attendere match ambientati in mappe che includono i veicoli e saltare a bordo di quelli più pesanti come il corazzato, i cui proiettili hanno un'area d'effetto piuttosto ampia e consentono di eliminare in sequenza cinque giocatori molto facilmente. Il secondo trucco riguarda la Lama Energetica, arma perfetta da utilizzare in combinazione con i Propulsori, ovvero l'abilità che permette allo Spartan di effettuare un rapido scatto dopo il quale colpire con la lama ed eliminare il nemico: nascondetevi da qualche parte e tendete agguati ai nemici fino a completare la serie. Se nessuna di queste tecniche dovesse aiutarvi, potreste provare nella Grande Battaglia a Squadre e posizionarvi in luoghi più isolati, aspettando che qualche giocatore solitario vi si avvicini per farlo fuori e ripetere il procedimento fino al quinto nemico ucciso.

