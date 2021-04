Halo Infinite: come girerà su PC? 343 darà vita ad una esperienza incredibile

Continuano gli aggiornamenti mensili su Halo Infinite da parte di 343 Industries, il nuovo post della serie Halo Insider è interamente dedicato alla versione PC del gioco e permette di farsi una idea preliminare sul lavoro svolto dal team.

Nel lunghissimo articolo di approfondimento si parla di tantissimi aspetti legati al comparto tecnico, Halo Infinite per PC non sarà un porting della versione Xbox bensì un progetto realizzato appositamente per sfruttare le potenzialità della piattaforma Personal Computer, obiettivo di 343 è quello di fornire un'esperienza di altissimo livello a tutti i giocatori.

Su PC Halo Infinite godrà ovviamente di numerose opzioni che permetteranno di adattare il gioco alla propria configurazione, dalla profondità di campo alle luci dinamiche, passando per la qualità delle ombre e delle texture, inoltre i controlli saranno interamente personalizzabili per venire incontro alle esigenze della community.

Confermato il supporto per le modalità di visualizzazione 16:9, 21:9 e 32:9 (a patto di disporre ovviamente di schermi adatti) inoltre viene ribadito che Halo Infinite sarà disponibile entro fine anno su Steam, Xbox Store e Xbox Game Pass per Xbox e PC, oltre ovviamente ad essere lanciato in formato fisico per le console della famiglia Xbox.



Halo Infinite supporterà il Cross Play Multiplayer e la progressione unificata come ribadito da Matt Booty di Microsoft la piattaforma PC è assolutamente centrale nella visione di Microsoft e Halo Infinite sarà uno dei cavalli di battaglia della strategia della casa di Redmond: "stiamo lavorando con la community PC per fare in modo che Halo Infinite offra una esperienza di prima qualità grazie anche all'aggiunta di funzionalità molto richieste come il supporto per i monitor Ultrawide e Super Ultrawide, i tripli tasti, una vastissima gamma di opzioni grafiche avanzate e tanto altro ancora. Halo Infinite è un gioco al servizio dei giocatori su PC."



Del resto Halo The Master Chief Collection ha oltre 10 milioni di giocatori su PC, numeri che testimoniano come il franchise sia estremamente popolare e molto amato dalla community dei giocatori su Windows.