Halo Infinite: come guadagnare velocemente XP per il Battle Pass

Per festeggiare i 20 anni trascorsi dall'uscita della prima Xbox, Microsoft ha pubblicato a sorpresa una versione in accesso anticipato del multiplayer gratis di Halo Infinite per Xbox e PC.

Come accade nella maggior parte degli odierni shooter competitivi online, anche nel multigiocatore di Halo Infinite la progressione è regolata da un Battle Pass suddiviso in 100 livelli, con ciascuno di essi che fornisce specifiche ricompense speciali una volta accumulata una quantità sufficiente di punti esperienza. Per ottenere tutte le ricompense di ogni Battle Pass stagionale avrete bisogno di accumulare una grandissima quantità di punti esperienza: ecco una serie di trucchi e consigli per riuscirci.

Completate le sfide giornaliere e settimanali

All'interno della sezione relativa al Battle Pass troverete una lista di sfide suddivise tra giornaliere e settimanali. Ognuna vi ricompenserà con una certa quantità di punti esperienza una volta completata, per poi essere sostituita con una nuova. In questo modo il livello di difficoltà degli obiettivi aumenterà costantemente, di pari passo con la quantità di XP guadagnati completandole. Dopo aver portato a termine con successo tutte le sfide di una settimana, sbloccherete una Sfida Estrema, fornendovi un'enorme quantità di XP qualora riusciste a completarla.

Usate i boost di XP

Tra gli oggetti consumabili che possono essere ottenuti con il Battle Pass troverete anche gli XP Boost, che una volta raddoppiano i punti esperienza ricevuti per 60 minuti. In questo modo potrete aumentare considerevolmente i punti ottenuti completando ogni sfida giornaliera e settimanale.

Usate i Crediti Premium

Spendendo denaro reale potrete acquistare Crediti speciali da utilizzare poi all'interno del gioco per acquistare XP Boost oppure sbloccare direttamente interi livelli del Battle Pass in modo da velocizzare la vostra progressione.

Allo stato attuale, la modalità multigiocatore di Halo Infinite permette di guadagnare esperienza solamente tramite il completamento delle sfide, mentre non è previsto un modo per ottenere XP a seconda dei risultati ottenuti in partita. Nonostante questo gli sviluppatori hanno ascoltato i feedback degli utenti ed i primi cambiamenti al Battle Pass di Halo Infinite sono in arrivo.