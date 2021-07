Halo Infinite: come iscriversi alla Beta su Xbox Series X e PC?

L'uscita della versione completa di Halo Infinite è attesa per la fine del 2021, ma prima di allora 343 Industries condurrà dei test per verificare la stabilità tecnica del prodotto e l'efficienze delle sue meccaniche e modalità.

I test dell'atteso nuovo capitolo della storia di Master Chief sembra imminente: la Beta Tecnica di Halo Infinite potrebbe forse partite il prossimo weekend, con gli sviluppatori che continuano a spingere i fan ad iscriversi al programma. A tal proposito, come fare per iscriversi alla Beta di Halo Infinite, accessibile sia da console che su PC? Anzitutto chiunque può iscriversi e sperare di ricevere l'invito da 343 Industries per partecipare ai test. Bisogna segnarsi al programma Halo Insider disponibile sul sito Halo Waypoint e seguire alcuni passaggi per rendere regolarmente l'iscrizione: è fondamentale selezionare il sistema sul quale si intende giocare la Beta (PC o su una console della famiglia Xbox), verificare il proprio indirizzo e-mail e abilitare la possibilità di ricevere comunicazioni da parte di 343i facendo opt-in. Non seguendo queste procedure sarà impossibile essere contattati dagli sviluppatori, rischiando così di non poter partecipare ai test.

Da tenere inoltre presente che il numero di partecipanti alla Beta sarà limitato: iscriversi ad Halo Insider non comporta la certezza al 100% di ricevere gli inviti per giocare, pertanto per essere della partita servirà anche un po' di fortuna. Se comunque seguirete quanto richiesto, le possibilità di essere presi per la Beta Tecnica aumentano considerevolmente e potrete provare in anteprima uno dei titoli più attesi del 2021. L'occasione è talmente ghiotta che in tantissimi si sono registrati per la Beta di Halo Infinite.