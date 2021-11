Halo Infinite: come modificare il FOV su Xbox Series X e PC

Il FOV (Field of View) è un’impostazione fondamentale in qualsiasi FPS di natura competitiva, dato che influenza direttamente il campo visivo del giocatore, permettendogli di avere un controllo ottimale sull’ambiente circostante. Ecco come modificare questo valore in Halo Infinite, a seconda della piattaforma sulla quale state giocando.

Che sia per ridurre le possibilità di essere colti alla sprovvista o per ovviare a un’eventuale sensazione di chinetosi, intervenire manualmente sul campo visivo di un gioco potrebbe tornare utile in più di un’occasione. Qui sotto, i semplici passi da seguire per riuscirci mentre siete alle prese con l’esclusiva Microsoft.

PC : in qualsiasi momento, quando non siete in partita, premete il tasto ESC sulla vostra tastiera fino a raggiungere il Pannello di controllo.

: in qualsiasi momento, quando non siete in partita, premete il tasto ESC sulla vostra tastiera fino a raggiungere il Pannello di controllo. Console Xbox: in qualsiasi momento, quando non siete in partita, premete il pulsante Menù sul vostro controller per visualizzare il Pannello di controllo.

Una volta raggiunto questo menù vi basterà selezionare la voce Impostazioni e procedere verso la scheda Video, che troverete nella parte superiore dello schermo. Lo slider per modificare il FOV, che in Halo Infinite ha un valore predefinito di 78°, si trova nella sezione Mostra. Dopo averlo sistemato ed essere usciti dal menù tutte le modifiche verranno salvate, ma ricordate che a valori troppo elevati di FOV spesso corrisponde un calo di frame rate.

Oltre a dirvi come risolvere bug e problemi tecnici di Halo Infinite, sulle pagine di Everyeye.it trovate anche una guida per vincere nel multiplayer di Halo Infinite.