Halo Infinite: come ottenere gratis tanti Gettoni Cambio Sfida e XP Doppi

Come avrete sicuramente letto, la patch per la Grande Battaglia a Squadre di Halo Infinite non è riuscita a sistemare i gravi problemi della modalità, rendendo molto difficile la vita dei giocatori. Per scusarsi della mancata risoluzione dei bug, 343 Industries ha deciso di fare un generoso regalo a tutti i giocatori dello sparatutto gratis.

Il dono in questione comprende sia Gettoni Cambio Sfida che Gettoni Punti Esperienza Doppi, entrambi molto utili per chiunque giochi con costanza allo shooter online. Il pacchetto, che si può ottenere gratuitamente senza alcun tipo di sforzo, contiene 5 consumabili per cambiare le sfide e 5 oggetti per ottenere punti bonus doppi al completamento delle sfide per un'ora. Se siete interessati ad ottenere questi bonus, sappiate che non dovete fare altro che accedere ai server del multiplayer di Halo Infinite entro e non oltre il prossimo 16 febbraio 2022, data ultima entro la quale i giocatori potranno riscattare la ricompensa. All'avvio del gioco non dovrete fare nulla e i 10 consumabili verranno automaticamente aggiunti all'inventario, così da poterli immediatamente utilizzare.

A tal proposito, vi ricordiamo che proprio in questi giorni è attivo l'evento Cyber Showdown di Halo Infinite, il quale mette a disposizione dei giocatori 11 diverse ricompense gratuite, inclusa una bizzarra cresta al neon da montare su uno dei nuclei della corazza Spartan. Nel caso in cui qualcuna delle sfide settimanali dell'evento dovesse essere troppo complessa, potrete usufruire dei gettoni regalo per sostituirla e proseguire nel mini-pass.

Non dimenticate inoltre che è possibile riscattare il nuovo bundle di Halo Infinite per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate, il quale include non solo una livrea per il Warthog ma anche una piccola collezione di gettoni e XP bonus che vi faranno molto comodo.