Halo Infinite come Overwatch: all'inizio il multiplayer era molto diverso, parla Schreier

Mentre si continua a discutere della possibile introduzione di una modalità battle royale nel multiplayer di Halo: Infinite, il noto giornalista videoludico Jason Schreier apre un interessante retroscena sullo sviluppo dell'esclusiva Microsoft.

In seguito al diffondersi di alcuni rumor sul web, la firma di Bloomberg è infatti intervenuto su Reddit per offrire alcune informazioni relative allo shooter di 343 Industries. Stando a quanto riferito da Schreier, in particolare, sembra che inizialmente i piani per il multiplayer di Halo: Infinite fossero molto differenti.

Il giornalista videoludico cita l'originaria volontà della software house verdecrociata di dare vita ad una sorta di hero shooter, sul modello di quanto proposto da Overwatch. 343 Industries, scrive Schreier, avrebbe "dedicato molto tempo" alla realizzazione di una serie di prototipi che potessero dare vita a questa visione. Il team avrebbe realizzato modelli sia di stampo PvP sia di stampo PvE, che tuttavia sarebbero stati successivamente abbandonati. Purtroppo, il giornalista non ricorda esattamente a che punto dello sviluppo 343 Industries abbia deciso di passare dal modello hero shooter all'attuale multiplayer di Halo: Infinite, ma esclude che ciò possa essere accaduto nell'arco di soli due anni, come invece vociferato da alcune indiscrezioni.



Accolto con entusiasmo dai fan, il comparto multigiocatore della nuova avventura di Master Chief ha goduto di una distribuzione free to play e di un continuo supporto post-lancio, con la Stagione 2 di Halo: Infinite in arrivo.