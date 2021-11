Halo Infinite: come personalizzare Spartan, armi e veicoli

Il multiplayer free-to-play di Halo Infinite basa il proprio sistema di progressione sui Battle Pass, come già visto in altri titoli fortemente incentrati sulla componente online. Ecco come personalizzare a dovere il vostro Spartan dopo aver guadagnato i premi della Stagione 1.

L’accumulo di punti esperienza consente agli utenti di sbloccare ricompense prettamente estetiche, utili per aggiungere un tocco personale alla vostra dotazione usata in battaglia. Ognuno di questi accessori, che non varieranno in alcun modo gli equilibri di gameplay, possono essere equipaggiati dalle varie sezioni che compongono il menu di personalizzazione: ID Spartan, Sala delle armature, Banco delle armi, Vano veicoli, Corpo e Intelligenza Articiale.

Ecco di seguito tutte le categorie di elementi cosmetici che potrete ottenere giocando:

ID Spartan

Tag di servizio (appare vicino al tuo nome)

Voce

Targhetta

Colore targhetta

Sfondo targhetta

Postura

Sala delle armature

Kit armatura (set personalizzato)

Rivestimento

Casco

Visiera

Petto

Spalline

Guanti

Polso

Utilità

Ginocchiere

Emblema

Colore emblema

Effetti armatura

Banco delle armi

Kit di armi (set personalizzato)

Rivestimento

Modello

Ciondolo

Emblema

Colore emblema

Effetti delle uccisioni

Vano Veicoli

Rivestimento

Modello

Emblema

Colore emblema

Corpo e I.A.

Corporatura dello Spartan

Varianti protesiche per braccia e gambe

Modello dell’Intelligenza Artificiale (ne determina il suono e l’aspetto visualizzato in partita)

Colore dell’Intelligenza Artificiale

