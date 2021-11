Halo Infinite: come riscattare gli oggetti speciali per il ventesimo anniversario

La Beta multiplayer di Halo Infinite è stata a sorpresa messa a disposizione da 343 Industries, che ha così lanciato la componente online del gioco nel 20esimo anniversario dall'uscita di Halo Combat Evolved. Si festeggia la storica ricorrenza anche con un pacchetto cosmetico esclusivo: ecco come riscattarlo.

Per ricevere i contenuti relativi al ventesimo anniversario di Halo: Combat Evolved non dovrete fare altro che accedere al gioco con un account Xbox entro il 22 novembre 2021. Così facendo, appena sarete dentro il multiplayer di Halo Infinite (ecco quanto pesa e i requisiti per giocare la Beta di Halo Infinite), troverete già disponibile il pacchetto. I contenuti sono i seguenti:

Armatura platino Anniversario

Skin platino Anniversario per fucile d'assalto

Skin platino Anniversario Warthog

Emblema 'assemblato'

Amuleto per arma 'Blue Team'

Set emblema 'cuore'

Questi oggetti sono tutti di tipo cosmetico, senza influire quindi sul gameplay, e ripropongono lo stile che ha reso celebre il primo Halo. Bisogna quindi affrettarsi per non correre il rischio di perdere questi accessori, poiché al momento gli sviluppatori non hanno rivelato se verranno rimessi a disposizione in un secondo momento. Nel frattempo con il lancio della componente multiplayer della nuova, attesissima avventura di Master Chief si apre anche la Stagione 1 del gioco: Heroes of Reach (a riguardo, ecco quanto dura la Stagione 1 di Halo Infinite).