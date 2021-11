Halo Infinite: come risolvere bug, problemi tecnici e messaggi di errore

Con il lancio del multiplayer di Halo Infinite, molti giocatori stanno riscontrando alcuni bug e glitch che affliggono il gioco: da errori di connessione ai blue screen che impediscono l'avvio dell'applicazione. Ecco quali sono i problemi più comuni della Beta di Halo Infinite e le eventuali soluzioni per risolverli.

Importante ricordare che il multiplayer di Halo Infinite è ancora in fase Beta (a riguardo, scoprite quanto pesa la Beta di Halo Infinite), e la maggior parte degli inconvenienti sarà risolta automaticamente con gli interventi del team di sviluppo. Bisogna quindi portare un po' di pazienza in attesa che la situazione diventi del tutto stabile. Gli errori più segnalati dai giocatori sono i seguenti:

Halo Infinite: come risolvere i problemi tecnici

Schermo Blu : si tratta di un problema relativo al lancio dei server e dell'applicazione. Controllate che il gioco sia correttamente aggiornato e provate più volte ad avviare.

: si tratta di un problema relativo al lancio dei server e dell'applicazione. Controllate che il gioco sia correttamente aggiornato e provate più volte ad avviare. No ping to datacenters detected : dovuto all'elevato numero di giocatori connessi, la soluzione, se visualizzate questo errore, è di riavviare il gioco.

: dovuto all'elevato numero di giocatori connessi, la soluzione, se visualizzate questo errore, è di riavviare il gioco. Altri giocatori stanno caricando : errore che compare durante il matchmaking. Anche in questo caso la soluzione è di chiudere e riaprire l'applicazione.

: errore che compare durante il matchmaking. Anche in questo caso la soluzione è di chiudere e riaprire l'applicazione. Glitch Boost XP : quando provate ad attivare il potenziamento all'esperienza il gioco si blocca. Riavviate il gioco.

: quando provate ad attivare il potenziamento all'esperienza il gioco si blocca. Riavviate il gioco. Tasto nascosto per selezionare il matchmaking : se non potete premere nessun tasto per avviare la coda, dovete anche in questo caso far ripartire Halo Infinite.

: se non potete premere nessun tasto per avviare la coda, dovete anche in questo caso far ripartire Halo Infinite. Arena Classificata non dà Esperienza : nessuna soluzione al momento per questo bug.

: nessuna soluzione al momento per questo bug. Crash Async Computer : disattivate l'opzione 'asyc compute' se incappate in crash, per chi su PC usa una AMD Radeon RX 500.

: disattivate l'opzione 'asyc compute' se incappate in crash, per chi su PC usa una AMD Radeon RX 500. Animazioni in prima persona : in alcuni casi, con un framerate da 60 in su alcune animazioni potrebbero 'scattare'. Nessun modo di risolvere il bug per ora.

: in alcuni casi, con un framerate da 60 in su alcune animazioni potrebbero 'scattare'. Nessun modo di risolvere il bug per ora. Veicoli distrutti che provocano lag : al momento per non incappare in questo problema è necessario evitare di salire su mezzi inutilizzabili.

: al momento per non incappare in questo problema è necessario evitare di salire su mezzi inutilizzabili. Impossibile personalizzare : Halo non permette di cambiare la propria dotazione quando è in cerca di una partita. Nessuna soluzione.

: Halo non permette di cambiare la propria dotazione quando è in cerca di una partita. Nessuna soluzione. Impossibile unirsi ad un fireteam : non è possibile unirsi al fireteam di un altro giocatore che è impegnato in una partita. Per ora manca una soluzione.

: non è possibile unirsi al fireteam di un altro giocatore che è impegnato in una partita. Per ora manca una soluzione. Impossibile unirsi ad un amico dopo essere uscito dalla partita: se siete stati inattivi in un match e ora volete tornare dentro tramite un amico presente nel medesimo match, il gioco ve lo impedisce. Non ci sono metodi per prevenire questo problema.

Questi errori, bug e glitch sono noti a 343 Industries, per cui gran parte di essi verranno sicuramente risolti con patch ed aggiornamenti in arrivo prossimamente. Nel frattempo ecco come scaricare la beta gratis di Halo Infinite su PC e Xbox.