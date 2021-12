Halo Infinite: come saltare più in alto con il Wall Jump

La modalità multigiocatore di Halo Infinite è stata rilasciata gratuitamente per tutti su Xbox e PC ormai da diversi giorni, e i giocatori continuano a scoprire e studiare tecniche sempre nuove e diverse per cercare di sfruttare le meccaniche di gioco a proprio favore.

La vittoria di una partita nella modalità multiplayer di Halo Infinite - ed in particolare di una partita di tipo Arena - non passa solamente dalla vostra personale abilità con tutte le armi da fuoco di Halo Infinite, ma anche dalla vostra capacità di muovervi rapidamente all'interno della mappa, sfruttandone tutte le peculiarità. Riuscire a muoversi efficacemente può infatti fare la differenza sia in fase offensiva, per raggiungere magari una posizione sopraelevata da cui colpire con maggiore facilità e precisione i vostri nemici, sia quando dovrete ripararvi dal fuoco avversario.

Una delle tecniche di movimento più importanti ma anche più complesse che è possibile mettere in pratica in Halo Infinite è quella del Wall Jump o Over Jump, una sorta di doppio salto che se correttamente utilizzato permette di raggiungere con uno speciale salto appigli e sporgenze posti molto più in alto rispetto a quelli normalmente raggiungibili.

Per eseguire correttamente questa tecnica dovrete seguire la seguente procedura (che potete visionare anche attraverso il video posto in calce alla nostra guida):

Una volta individuata la sporgenza che volete raggiungere come ultima destinazione, cercate un oggetto o una sporgenza intermedi posti tra voi e il vostro obiettivo finale

posti tra voi e il vostro obiettivo finale Premete il tasto di corsa e saltate normalmente in modo da raggiungere il punto intermedio del vostro percorso

A questo punto sarete a metà del vostro percorso: per continuare il salto e raggiungere la vostra destinazione finale dovrete sfruttare lo slancio ricevuto dal primo salto e premere nuovamente il tasto per il salto non appena salirete sull’oggetto intermedio (mantenendo sempre premuti il tasto per la corsa e quello per muovervi in avanti)

non appena salirete sull’oggetto intermedio (mantenendo sempre premuti il tasto per la corsa e quello per muovervi in avanti) Se avrete effettuato correttamente anche il secondo salto, riuscirete a ricevere una spinta sufficiente a raggiungere la vostra destinazione finale

Naturalmente, la procedura qui elencata riassume una serie di passaggi che per risultare efficaci vanno eseguiti in un intervallo di tempo molto breve, pari a una frazione di secondo. Di conseguenza è richiesta al giocatore una buona tecnica personale con il gamepad o con mouse e tastiera e una buona dose di esperienza con il gioco prima di riuscire ad utilizzare questa tecnica di movimento nel migliore dei modi. Nel caso in cui voleste imparare ad utilizzare il wall jump, quindi, vi consigliamo di armarvi di pazienza e fare numerosi test giocando in partite contro i bot, in modo da non essere disturbati dall’intervento di altri giocatori.

Nel frattempo, non dimenticatevi di riscattare le ricompense gratuite per Halo Infinite disponibili per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate.