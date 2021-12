Halo Infinite: come sbloccare armature segrete per il multiplayer giocando la campagna

Ora che anche la Campagna di Halo Infinite ha visto la luce, il prodotto di 343 Industries è completo e i fan possono finalmente tornare a vestire i panni di Master Chief. In molti potrebbero però chiedersi se sarà ancora possibile sbloccare armature durante l'avventura single player, utili a personalizzare il proprio Spartan online.

Proprio come accadeva nelle passate iterazioni del franchise (nonostante il moderno sistema di progressione si basi in larga parte sul Battle Pass) anche la storia di Halo Infinite premia i giocatori che passano molto tempo ad esplorare il mondo di gioco con elementi estetici sfruttabili nel comparto multigiocatore.



Scopriamo la natura di queste ricompense destinate a tutti coloro che vorranno esplorare da cima a fondo i contenuti del comparto single player, ricordando che un buon modo per scovarle tutte è liberare le FOB sotto il controllo degli Esiliati. Così facendo, infatti, verrà rivelata la posizione dei collezionabili presenti in zona, compresa quella dei 34 contenitori UNSC.

Rivestimenti esclusivi per il nucleo d’armatura Mark VII

Rivestimenti per armi

Rivestimenti per veicoli

Ciondoli per armi

Emblemi vari

Posture per il vostro Spartan

A proposito della nuova avventura di Master Chief, ecco quante missioni ha la campagna di Halo Infinite. Sulle pagine di Everyeye.it potete inoltre trovare la nostra dettagliata recensione del multiplayer di Halo Infinite, che ne analizza tutti i segreti e i contenuti.