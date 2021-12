Halo Infinite: come sbloccare una skin e Gettoni XP gratis con Xbox Game Pass

State giocando alla Beta Multiplayer gratis di Halo Infinite e avete un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate attivo? Sappiate allora che è possibile ottenere un ricco pacchetto di skin e altri bonus senza alcun costo aggiuntivo.

Ecco di seguito l'elenco completo degli oggetti inclusi nel primo dei bundle gratis di Halo Infinite che verranno pubblicati ogni mese per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate:

Gettoni Esperienza Doppia, 4 unità

Gettoni Cambio Sfida, 4 unità

Livrea esclusiva ‘Pass-A-Tempo’ per il fucile d'assalto MA40

A differenza degli altri bonus che vengono distribuiti agli abbonati al servizio, il DLC di Halo Infinite richiede un passaggio aggiuntivo per poter essere applicato all'account. Innanzitutto eseguite l'accesso all'applicazione Xbox per PC o smartphone oppure accedere alla sezione Ricompense di Xbox Game Pass Ultimate direttamente dalla vostra console. Selezionate il banner relativo al contenuto aggiuntivo dello sparatutto in prima persona e cliccate sul tasto per riscattare il bonus. Così facendo, vedrete a schermo un link al cui interno è presente un codice utile per il riscatto e potete decidere se effettuare questo passaggio direttamente su console oppure tramite un browser su un altro dispositivo. Se volete utilizzare un altro dispositivo, visitate la pagina dedicata al riscatto dei codici su Halo Waypoint e, nel caso in cui doveste visualizzare un messaggio d'errore, cliccate sull'inconcina a forma di casco di Spartan nell'angolo in alto a destra per effettuare l'accesso con il vostro account e poi riprovate a connettervi alla pagina per il riscatto del codice. A questo punto potete inserire il codice e completare il procedimento, così da avviare lo sparatutto e trovare gli oggetti nella sezione Bonus del pass e nel banco delle armi.

