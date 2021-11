Halo Infinite: come sbloccare Yoroi, l'armatura da samurai

Sin dal reveal del multiplayer diHalo Infinite, i giocatori sono impazziti alla vista della corazza il cui design è fortemente ispirato a quello delle armature da samurai. Se siete interessati anche voi a questa skin della componente online del titolo 343 Industries, ecco tutti i dettagli su come sbloccarla.

Se siete tra i tantissimi giocatori che stanno giocando la Beta del multiplayer di Halo Infinite, pubblicata a sorpresa da Microsoft per celebrare i vent'anni di Xbox, avrete quasi sicuramente notato che nel menu 'Sala Corazze' sono presenti tre diverse armature da Spartan e una di queste è proprio la splendida Yoroi, che però è bloccata e non può essere nemmeno acquistata nel negozio. Il motivo di tutto ciò è molto semplice: questo set fa parte di una serie di skin che, a differenza di tutte le altre, propongono armature con uno stile meno affine a quello della serie e che non sono considerabili canoniche (proprio come le ultime armature introdotte in Halo Master Chief Collection). Questo genere di costumi potrà essere sbloccato solo ed esclusivamente negli Eventi Fratture tramite il completamento di alcune sfide.

A tal proposito, l'armatura Yoroi verrà sbloccata nella settimana del prossimo 22 novembre 2021 in occasione del lancio di 'Fratture: Evento Tenrai', ovvero l'evento a tempo durante il quale potrete accaparrarvi la corazza da samurai completando una serie di missioni.

Ecco di seguito l'elenco completo degli oggetti inclusi nel set di questa corazza:

Yoroi - Nucleo corazza leggendario

Ombra Incatenante - Livrea corazza

Hikeshi - Casco

Sabi - Visore

Primo Tempio - Guanti

Lucidato a petalo - Ginocchiere

In attesa che l'evento abbia inizio, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra guida con i consigli per muovere i primi passi nella Beta del multiplayer di Halo Infinite.