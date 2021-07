Halo Infinite: come scaricare la Beta su PC, Xbox One e Xbox Series X|S

Siete stati selezionati per prendere parte alla primissima versione preview del comparto multigiocatore online di Halo Infinite ma non avete idea di come fare per scaricare la Beta sul vostro dispositivo? Ecco tutto quello che occorre sapere per effettuare il download su PC, Xbox One e Xbox Series X|S.

Come scaricare la Beta di Halo Infinite su Steam

Se avete ricevuto una mail di conferma per la partecipazione alla preview del multiplayer di Halo Infinite, allora non dovete fare altro che visitare il sito ufficiale della serie Microsoft e accedere con il vostro account. Noterete una notifica nella parte in alto a destra della pagina, la quale fa riferimento ad un messaggio intitolato "HALO INFINITE - JULY TECH PREVIEW" che contiene tutte le istruzioni per giocare e il codice Steam. Aprite il client Valve, cliccate nell'angolo in basso a sinistra sul tasto "Aggiungi un gioco" e selezionate "Attiva un prodotto su Steam": a questo punto copiate la serie di numeri e lettere nell'apposito riquadro e vi sarà data la possibilità di iniziare a scaricare i file per accedere alla Beta.

Come scaricare la Beta di Halo Infinite su Xbox

Se siete stati selezionati per giocare la versione Xbox One o Xbox Series X|S della Beta, invece, sappiate che non occorre inserire alcun codice e tutto il processo avviene in maniera immediata tramite l'applicazione Xbox Insider Hub. Avviate l'app e selezionate il gioco tra gli eventi disponibili: la scheda contiene un link diretto alla pagina della Beta di Halo Infinite, così che possiate avviare il download. Nel caso in cui doveste imbattervi in un caricamento infinito o la beta dovesse restituire un errore all'avvio, riavviate l'applicazione o la console per risolvere. La versione console scarica infatti circa 200 MB di dati e al primo avvio viene poi scaricato il gioco vero e proprio, il cui peso si aggira sui 18GB e varia da versione a versione.