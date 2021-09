Halo Infinite: come scaricare e installare la Beta Multiplayer su Xbox Series X

Il client della Beta Multiplayer di Halo Infinite è ora disponibile per il download, gli utenti selezionati potranno giocare fino al 26 settembre mentre per la fine del mese è prevista una seconda fase di test che verrà aperta ad un maggior numero di giocatori.

La prima cosa da fare è avviare l'app Xbox Insider Hub su Xbox One, Xbox Series X o Xbox Series S, una volta aperta l'applicazione selezionate la voce Preview nel menu a sinistra e successivamente scegliete Halo Infinite Insider Test.

Cliccate sul tasto "Partecipa al Flight Test" per iscrivervi, attenzione perchè la procedura potrebbe richiedere parecchio tempo dato l'alto numero di candidature. Una volta compilati tutti i campi leggete bene i termini e le condizioni di partecipazione, accettate il contratto di licenza e verrete riportati alla pagina della Beta Halo Infinite - Insider, da qui vi basterà cliccare su Ottieni e poi Installa per scaricare il client e avviare la Beta Multiplayer del gioco di 343 Industries.

Ricordatevi di utilizzare lo stesso profilo usato per registrarvi al programma Xbox Insider altrimenti potreste ricevere un messaggio di errore e l'accesso alla Beta non sarà consentito. Avete tempo fino al 26 settembre per prendere parte al test multiplayer di Halo Infinite con la modalità Big Team Battle, la seconda fase beta si terrà invece dal 30 settembre al 3 ottobre.