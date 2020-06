Halo: Infinite ha qualcosa in comune con God of War per PS4? Parla un Insider!

È ormai da tempo che gli appassionati della serie Halo attendono la nuova produzione targata 343 Industries, in dirittura di arrivo sul mercato per gli ultimi mesi del 2020.

Prima di allora, tuttavia, i giocatori avranno la possibilità di vedere il gioco in azione, grazie alla presenza di Halo: Infinite all'evento Xbox Series X di luglio. In attesa di apprendere la data esatta dell'appuntamento Microsoft, in rete non trovano però freni le indiscrezioni legate a quelle che saranno le caratteristiche del gioco che vedrà il ritorno in azione di Master Chief.

Tra i rumor più bizzarri ed intriganti, troviamo quanto condiviso di recente dall'Insider Dealer durante l'ultimo episodio del suo podcast "Real Deal Xbox". In occasione della trasmissione, quest'ultimo ha affermato che Halo Infinite è a quanto pare una vera e propria "forza della natura", evidenziando inoltre un punto piuttosto peculiare, secondo il quale il gioco "ha qualcosa in comune con God Of War, qualcosa che evidenzieremo dopo il reveal, qualcosa che abbiamo appreso di recente e che è davvero fantastico". Una connessione insolita, che ha scatenato un'ondata di speculazione da parte degli appassionati: cosa ne pensate?

Ricordandovi che stiamo ovviamente parlando di informazioni non confermate ed invitandovi dunque ad interpretarle con la dovuta cautela, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye trovate un utile riepilogo di tutto ciò che sappiamo su Halo: Infinite, redatto dal nostro Giuseppe Carrabba.