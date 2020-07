Halo Infinite: confermato il supporto alla coop locale e online

A poche ore dalla presentazione del primo video di gameplay di Halo Infinite, 343 Industries ha diffuso nuove informazioni sul gioco confermando la presenza di una delle modalità più amate dai giocatori della serie: la cooperativa.

Stando infatti alle parole di Chris Lee, studio head di 343 Industries, il gioco non solo sarà giocabile in cooperativa online come il quinto capitolo ma tornerà ad implementare lo split-screen, ovvero la possibilità di giocare in coop sulla stessa console. Purtroppo il team di sviluppo non ha fornito dettagli più precisi sul funzionamento della coop nella nuova avventura di Master Chief, ambientata in una mappa liberamente esplorabile e ricca di punti di interesse che ricorda per certi versi quanto visto in Far Cry e in altri open world di recente uscita. Resta quindi da capire quanta libertà ci sia nella possibilità di giocare in modalità cooperativa e quali saranno le eventuali limitazioni.

In ogni caso dovrebbero arrivare a breve nuove informazioni sul multiplayer e le altre modalità online dello sparatutto, che proporrà nuovamente la Forgia, la cui uscita è prevista entro l'anno su PC, Xbox One e Xbox Series X.

