Halo Infinite conquista Cory Barlog: il Director di God of War sfoggia Xbox Series X

Dopo un inatteso rinvio e una lunga attesa da parte degli appassionati, il team di 343 Industries ha finalmente annunciato la data di lancio di Halo: Infinite in occasione dell'Opening Night Live della Gamescom 2021.

Durante l'appuntamento condotto da Geoff Keighley, la software house ha condiviso nuovi dettagli sul comparto multiplayer dell'opera e presentato una Limited Edition di Xbox Series X interamente dedicata ad Halo. E a quanto pare, le novità offerte dal team di sviluppo e, soprattutto, la conferma della data di uscita definitiva del gioco, hanno scatenato l'entusiasmo di molti, incluso...Cory Barlog!

Il Director di God of War, attualmente al lavoro sull'attesissimo sequel per PS4 e PS5, ha infatti deciso di sfoggiare sul proprio account Twitter il suo ultimo acquisto, ovvero...una Xbox Series X! Con il cinguettio che trovate direttamente in calce a questa news, l'autore videoludico ha inoltre confermato di star aspettando con ansia l'uscita di Halo: Infinite. Nel frattempo, immaginiamo, Cory Barlog potrà ingannare l'attesa dedicandosi alla realizzazione della nuova avventura di Kratos e Atreus. Chissà che anche in casa 343 Industries non vi sia una console Sony in attesa di vedersi scatenare il Ragnarok?



Il simpatico messaggio di Cory Barlog smentisce ancora una volta l'assurdo costrutto della "console war", dimostrando come nell'industria videoludica vi sia spazio per la stima e il rispetto reciproco, anche tra team creativi concorrenti.