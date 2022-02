Halo Infinite conquista anche Elon Musk: 343 Industries lo ringrazia

Con il prossimo aggiornamento in programma per questa settimana, il team di 343 Industries si appresta a risolvere i problemi di Big Team Battle in Halo: Infinite.

Nel frattempo, però, la software house ha avuto modo di festeggiare la ricezione di una serie di graditi complimenti. Direttamente dal proprio account Twitter, infatti, nientemeno che Elon Musk ha pubblicamente espresso il proprio entusiasmo per l'ultima avventura dello Spartan 117. Con il cinguettio che trovate in calce a questa news, il visionario imprenditore ha reso noto di aver portato a termine la Campagna di Halo: Infinite e di averla apprezzata molto.

Non potevano di conseguenza mancare i ringraziamenti da parte di 343 Industries. Con un Tweet di risposta, la software house di casa Xbox ha replicato ai complimenti del CEO di Tesla, Neuralink e SpaceX, esprimendo la propria gioia per averlo potuto accogliere a bordo della propria avventura. "Grazie per aver trovato il tempo di fare un salto su Zeta Halo! - si legge nel cinguettio - È sempre un piacere vederti indossare l'uniforme".



Che Elon Musk possa aver trovato in Halo: Infinite qualche spunto per una nuova impresa creativa? Per saperlo, non resta che seguirne le iniziative, mentre anche la serie TV di Halo ha ora una finestra di lancio.