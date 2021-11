Halo Infinite, tutti i contenuti della Beta multiplayer gratis: modalità e Battle Pass

Come anticipato da diversi insider nei giorni scorsi, oggi 15 novembre - giorno in cui cade il ventesimo anniversario di Xbox e Master Chief - il multiplayer gratis di Halo Infinite ha effettivamente effettuato il suo debutto su PC, Xbox One e Series X|S

La versione giunta sugli scaffali digitali quest'oggi è tuttavia da considerarsi a tutti gli effetti una Beta: i ragazzi di 343 Industries raccoglieranno i dati e il feedback necessari per garantire la riuscita del lancio ufficiale, che ricordiamo essere fissato nell'8 dicembre. Cosa include la Beta del multiplayer gratis di Halo Infinite? Sostanzialmente, tutti i contenuti di lancio: la nuova Accademia, le modalità dell'Arena, la modalità Big Team Battle, il Bot Bootcamp e il Battle Pass completo della Stagione 1 Heroes of Reach, tutti con supporto a cross-generation, cross-platform e cross-input play.

L'Accademia è dove comincia la carriera dei nuovi giocatori e dei veterani. Permette di personalizzare lo Spartan, selezionare la propria IA personale, affrontare dei tutorial e prepararsi alle battaglie multigiocatore.

L'Arena Quick Play include:

Capture The Flag su Aquarius, Bazaar, Behemoth

One Flag CTF su Launch Site

Oddball su Live Fire, Recharge, Streets

Slayer su Aquarius, Bazaar, Behemoth, Launch Site, Live Fire, Recharge, Streets

Strongholds su Live Fire, Recharge, Streets

Big Team Battle include:

Capture the Flag su Fragmentation, Highpower, Deadlock

Slayer su Fragmentation, Highpower, Deadlock

Total Control su Fragmentation, Highpower, Deadlock

Stockpile su Fragmentation, Highpower, Deadlock

Il Bot Bootcamp include:

Capture The Flag su Aquarius, Bazaar, Behemoth

Oddball su Live Fire, Recharge, Streets

Slayer su Aquarius, Bazaar, Behemoth, Live Fire, Recharge, Streets

Strongholds su Live Fire, Recharge, Streets

L'Arena Competitiva include:

Capture The Flag su Aquarius, Bazaar, Behemoth

Oddball su Live Fire, Recharge, Streets

Slayer su Aquarius, Bazaar, Live Fire, Recharge, Streets

Strongholds su Live Fire, Recharge, Streets

Oggi prende ufficialmente il via anche la Stagione 1: Heroes of Reach, con il relativo Battle Pass (con percorso a pagamento e gratis), gli eventi a tema e le sfide. Contrariamente a quanto annunciato in passato, la Stagione 1 durerà cinque mesi invece di tre, quindi fino a maggio 2022. 343 Industries ha promesso che i mesi aggiuntivi saranno adeguatamente riempiti con nuovi eventi che offriranno nuovi oggetti da sbloccare. Il primo evento è già cominciato, e permette di sbloccare i cosmetici del 20° anniversario. Inoltre, il team ha chiarito che i progressi ottenuti nel Battle Pass durante la Beta verranno importati nella versione finale.