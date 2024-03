Halo Infinite continua a evolversi: l'Update di Marzo rivoluziona il matchmaking

Dopo la grande novità rappresentata dall'addio alle Stagioni di Halo Infinite con l'arrivo delle Operazioni, i ragazzi di 343 Industries si preparano a una nuova rivoluzione per lo sparatutto sci-fi in esclusiva Xbox: l'Update di Marzo, infatti, stravolgerà il matchmaking e porterà in dote tante sorprese.

Nell'ultimo approfondimento curato dai gestori del 'portale istituzionale' di Halo Waypoint, la sussidiaria nordamericana degli Xbox Game Studios punta a introdurre un nuovo sistema di matchmaking che promette di ridurre i tempi di attesa tra una partita e l'altra. Sempre grazie al nuovo matchmaking, gli Spartan che si cimentano nelle sfide offerte dal comparto multiplayer di Halo Infinite dovrebbero sperimentare una connessione più stabile e delle migliorie generalizzate per input lag e ping, con minori problemi legati alla mancata sincronizzazione ai server ufficiali tanto su PC quanto su console Xbox.

Nell'ottica di queste novità rientrano poi gli sforzi profusi da 343i nell'implementare Easy Anti-Cheat, un sistema che punta a ridurre (e potenzialmente azzerare) i rischi derivanti dall'utilizzo di software e cheat da parte di malintenzionati e imbroglioni vari. Spazio anche a delle novità per l'esperienza Firefight di Halo Infinite lanciata a dicembre e a una nuova playlist ufficiale per Squad Battle, con l'aggiunta di ben sette mappe realizzate dai fan servendosi degli strumenti creativi messi a disposizione da 343 Industries con la Forgia.

Il lancio dell'Update di Marzo di Halo Infinite è previsto per il 19 marzo su PC, Xbox One e Xbox Series X|S. In calce alla notizia trovate il link all'articolo di approfondimento su Halo Waypoint e la galleria immagini condivisa da 343i per offrirci un assaggio delle novità previste da questo importante aggiornamento gratuito.

