Halo Infinite continua a perdere pezzi: diverse figure chiave lasciano 343 Industries

Nonostante la positiva accoglienza ricevuta al lancio, nei mesi successivi Halo Infinite è andato incontro a non poche difficoltà, legate in particolare alla carenza di contenuti lamentata dai giocatori ed i tempi lunghi per l'aggiunta di opzioni e modalità inedite. E la strada potrebbe essere ancora più in salita.

Numerosi sviluppatori in forza a 343 Industries hanno infatti lasciato la compagnia per accasarsi a Jar of Sparks, il nuovo studio sotto il controllo di NetEase e guidato da Jerry Hook. A sua volta Jerry Hook aveva lasciato 343 Industries a maggio 2022, pronto ad intraprendere questa nuova esperienza lavorativa che, a quanto pare, ha attirato l'attenzione di diversi suoi ex colleghi. Ad abbandonare 343i sono autori che hanno avuto un ruolo centrale nello sviluppo di Halo Infinite, tra cui il character & combat director Steve Dyck, l'assistant creative director Paul Crocker e l'executive producer Greg Stone, oltre ad altre figure ancora.

C'è da dire che Jar of Sparks sembra nascere sotto i migliori auspici: il nuovo studio cono sede a Seattle negli Stati Uniti punta a creare una "nuova generazione di giochi Action incentrati sulla narrativa", avrà totale libertà creativa garantita da NetEase e rimarrà uno studio di dimensioni contenute in modo che ciascuno dei suoi membri possa avere un ruolo chiave nello sviluppo dei vari progetti. Con queste premesse è chiaro che molti sviluppatori vogliano mettersi alla prova con quest'esperienza e mettere a frutto la propria creatività, in attesa di scoprire quale sarà il primo gioco sviluppato da Jar of Sparks.

In ogni caso i lavori sui contenuti aggiuntivi per l'ultima avventura di Master Chief continuano regolarmente: la campagna cooperativa per Halo Infinite sta per arrivare, oltre alla possibilità aggiunta della personalizzazione cross-core e molto altro ancora.