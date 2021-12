Halo Infinite: il controller supera mouse e tastiera, secondo un pro player

Sono ormai trascorse più di due settimane dallo shadow drop della Beta multiplayer gratis di Halo Infinite e i più importanti giocatori professionisti della serie di sparatutto ha avuto tutto il tempo di effettuare i test per decretare quale sia il miglior sistema di controllo. A tal proposito, il risultato di uno di questi test vi sorprenderà.

Il veterano di Halo il cui nickname corrisponde a quello di Alphie ha pubblicato su Reddit un grafico che mette a confronto la precisione dei 100 migliori giocatori del titolo e ne valuta le abilità in base al sistema di controllo utilizzato: il controller o l'ormai consolidata combinazione formata da mouse e tastiera. Osservando i grafici pubblicati dall'utente sul celebre portale, grazie agli assist alla mira che 343 Industries ha implementato nel gioco a vincere questo confronto è proprio il controller, il quale garantirebbe una maggiore precisione durante le fasi di shooting online. Secondo Alphie, a contribuire alla vittoria del controller sarebbe l'elevata quantità di aiuti che faciliterebbe agli utenti console il cosiddetto 'tracking', ovvero quell'azione attraverso la quale i giocatori seguono il bersaglio con il mirino, il quale si muove in piccola parte in maniera automatica per semplificare la vita a chi utilizza un pad.

Si tratta di un punto di vista sicuramente interessante che, però, non tiene in considerazione che la community di Halo è da sempre legata alle console e, pertanto, i più abili giocatori dello sparatutto sono ormai abituati ad utilizzare un controller, periferica con la quale riescono ad ottenere risultati superiori rispetto a mouse e tastiera. Insomma, la situazione andrebbe approfondita meglio e i test effettuati da Alphie andrebbero accolti con una certa cautela.

In attesa di saperne di più su eventuali modifiche apportate all'aim assist, vi ricordiamo che il nuovo sistema di progressione di Halo Infinite è online e permette di scalare con grande facilità i livelli del pass.