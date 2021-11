Halo Infinite: Cortana, Master Chief e un tripudio di esplosioni nel trailer di lancio

Occupatisi di tarare il sistema di progressione del multiplayer di Halo Infinite, i ragazzi di 343 Industries chiamano a raccolta tutti gli Spartan per invitarli ad ammirare lo spettacolare trailer di lancio dell'esperienza singleplayer con protagonista Master Chief.

Il filmato confezionato dalla sussidiaria degli Xbox Game Studios riprende le scene più frenetiche dell'ultimo gameplay ufficiale della Campagna di Halo Infinite per calarci ancora una volta nei panni di John-117 e prepararci a quella che, a detta di 343, sarà la sfida più impegnativa mai affrontata da Master Chief.

Tra sequenze in cinematica e spezzoni di gameplay, il video prova a riassumere l'esplosiva esperienza promessa dagli sviluppatori a coloro che non vedono l'ora di indossare idealmente la corazza del Capo per farsi largo tra le fila nemiche esplorando le arcologie esagonali di Zeta Halo. Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate del video che trovate in apertura d'articolo.

Nell'attesa che si faccia l'8 dicembre per poter tuffarci nelle sfide della Campagna di Halo Infinite su PC, Xbox One, Series X/S e Game Pass, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale che ripercorre gli eventi di Halo con un riassunto della storia di Master Chief.