Halo Infinite e Craig the Brute: 'Un rapporto d'amore e odio', ammette 343

Nel condividere l'ultima carrellata di immagini di Halo Infinite, diversi sviluppatori di 343 Industries si avvicendano sulle pagine del blog di Halo Waypoint per raccontare le sfide affrontate nell'evolvere la grafica del kolossal FPS, a cominciare da quella di Craig the Brute.

Nel ricollegarsi agli ormai celebri meme di Craig, Character & Combat Director di 343 Steve Dyck ha candidamente ammesso che "il nostro team ha instaurato una sorta di relazione d'amore e odio con Craig. Voglio dire, è stato divertente vedere la community gravitare attorno a Craig, ma sfortunatamente quel particolare modello rappresentava alcuni contenuti e sistemi che non erano ancora pronti per essere mostrati in quella demo. Ma quel meme ha prodotto dei risultati positivi, ci ha permesso di guadagnare un po' di tempo per finire il lavoro ed elevare il tenore grafico e artistico dei Brutes portandolo al livello desiderato dal nostro team".

Sempre a detta di Dyck, quello del meme di Craig di Halo Infinite "è uno dei tanti esempi positivi che mostrano come 343 lavori per allinearsi alle aspettative della community di Halo. Ma lo spirito di Craig continuerà a sopravvivere! I fan più attenti noteranno i segni e le prove della sua presenza nel gioco finale".

Anche per Bryan Repka, responsabile del comparto artistico dei personaggi della campagna di Halo Infinite, il rapporto con Craig ha generato emozioni contrastanti ma sempre costruttive: "Craig è in buone mani, fidatevi di me! Ha subito dei cambiamenti, ma adesso è felice di mettersi in mostra. Si sente molto bene con se stesso e si è adattato bene con il resto dei suoi amici Brute. Si è anche dedicato a un nuovo hobby e questo lo fa sentire alla grande. Lunga vita a Craig!".