Halo Infinite, Craig the Brute s'è rifatto il trucco: il modello è stato migliorato

Incolpevole simbolo di una disfatta grafica che ha contribuito in maniera decisiva allo slittamento della data d'uscita, Craig the Brute è tornato nel nuovo video gameplay della campagna di Halo Infinite decisamente più in forma rispetto al passato.

La carenza di dettagli, le texture piatte e lo sguardo perplesso mentre si accinge ad incassare un pugno di Master Chief, hanno trasformato Craig the Brute in uno dei meme più popolari degli ultimi tempi, al punto da far affezionare anche i ragazzi di 343 Industries, che ad un certo punto dello sviluppo hanno anche cominciato ad indossare delle magliette con il suo faccione stampato sopra.

A quanto pare, dal disastroso reveal del gameplay di Halo Infinite avvenuto nel luglio del 2020 sono stati compiuti dei grossi passi in avanti: il nuovo video trasmesso oggi, pur non mostrando nello specifico il famosissimo Craig, ha presentato dei Brute decisamente meglio realizzati. Stavolta, a beccarsi un ceffone dallo Spartan verde è stato un Jiralhanae molto più dettagliato, oltre che dotato di barba, come potete vedere in calce a questa notizia.

In generale, nel nuovo filmato della campagna anche tutte le altre componenti del gioco sono apparse visivamente più appaganti: dall'armatura dello stesso Master Chief alle animazioni facciali dei personaggi, fino ad arrivare agli ambienti di Zeta Halo. Giudicate con i vostri occhi guardando l'evoluzione della grafica di Halo Infinite.