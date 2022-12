Halo Infinite: il creative director della modalità multiplayer abbandona 343 Industries

Successivamente alla notizia del leak sulla mappa della stagione 3 di Halo Infinite, giunge un'altra importante notizia che segnerà il futuro delle produzioni multiplayer di uno dei franchise più popolari della divisione verde crociata della casa di Redmond. A partire da oggi, è tempo di cambiamenti per Halo Infinite e 343 Industries.

Nelle ultime ore, infatti, il creative director della modalità multiplayer di Halo Infinite ha dato le sue dimissioni. A dare la notizia è lo stesso Tom French che, dopo la sua lunghissima esperienza lavorativa presso 343 Industries, rilascia un Tweet affermando quanto segue: "Dopo undici anni e mezzo di lavoro su Halo, oggi esco dalla mia armatura da Spartan per l'ultima volta per andare verso nuove avventure. È stato un grande onore far parte di un gioco che ho amato così tanto come sviluppatore. Non potrei essere più orgoglioso del tempo trascorso in 343 Industries".

Giunge così il momento di una nuova avventura per il membro del team di sviluppo che ha lavorato attivamente alla componente multiplayer di Halo Infinite, seguendo a ruota la fondatrice di 343 Industries Bonnie Ross nella sua scelta di abbandonare la sua carica all'interno della compagnia. Si tratta certamente di un momento molto importante per la compagnia, vista anche la carica di creative director ricoperta dallo stesso Tom French.

Tuttavia, la decisione di abbandonare 343 Industries avviene poco dopo il rilascio di alcune modalità di Halo Infinite dapprima rinviate, come la open beta della modalità forgia e tanto altro ancora. D'altronde, meno di un mese fa è arrivato il Winter Update di Halo Infinite, segnando l'approdo di tanti nuovi contenuti per la modalità multigiocatore, la quale continua a ricevere un supporto post-lancio anche a distanza di un anno. Cosa riserva il futuro a 343 Industries? Il team dietro la creazione dei contenuti online continua a lavorare dietro le quinte, anche per sopperire alle diverse problematiche riscontrate dal sopracitato update.

Non è un futuro certamente roseo quello di Halo Infinite, aspramente criticato dalla community in seguito all'arrivo di contenuti attesi da oltre un anno. Ciò nonostante, il team di sviluppo e il community writer Alex Wakeford hanno recentemente ringraziato gli utenti per il grande supporto dato - soprattutto in termini di feedback - al lavoro di miglioramento di Halo Infinite.