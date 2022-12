Halo Infinite: Custom Game Browser e il remake di The Pit con l'Update di Dicembre

Il Winter Update di Halo Infinite era solo l'inizio. Con l'Update di Dicembre disponibile su PC e Xbox, 343 Industries lancia ufficialmente il Custom Game Broswer, uno strumento con cui impostare liberamente l'elenco delle partite, delle mappe e delle modalità preferite a cui accedere in multiplayer.

L'aggiornamento porta in dote anche il preannunciato remake della mappa The Pit di Halo 3 con la Forgia di Halo Infinite: l'ambientazione Empyrean, realizzata interamente con gli strumenti creativi della Forgia, entra così nella rotazione delle mappe che faranno da sfondo alle battaglie multiplayer dell'FPS di Microsoft.

La sussidiaria degli Xbox Game Studios è poi intervenuta sulla 'qualità di vita' apportando delle ottimizzazioni al sistema di mira con mouse e tastiera, al netcode e agli strumenti per segnalare i cheater (come pure i fenomeni di tossicità e altri comportamenti in contrarso con il codice di condotta online).

Nel presentare le novità dell'Update di Dicembre, dalle colonne di Halo Waypoint i ragazzi di 343 Industries ribadiscono il loro impegno nello sviluppo dei contenuti della Stagione 3 di Halo Infinite e oltre, con un supporto che proseguirà per tutto il 2023 con ulteriori aggiunte, migliorie, ottimizzazioni e interventi per evolvere l'esperienza sparatutto del multiplayer free to play di Halo Infinite.