Halo Infinite, nuova cut-scene avvistata: finale segreto rimosso dal gioco

Mentre gli appassionati del comparto multiplayer si dilettano con il nuovo evento Winter Contingency di Halo: Infinite, i dataminer si stanno dedicando all'analisi della Campagna single player dell'epopea sci-fi.

Tra le scoperte più interessanti realizzate sino ad ora, spicca una cut-scene completamente inedita. Assente dalla versione finale di Halo: Infinite, quest'ultima è stata rimossa per ragioni non particolarmente chiare. Nei programmi originali, la sequenza avrebbe dovuto essere trasmessa a metà dei titoli di coda, come una sorta di finale segreto.

Nonostante la rimozione, i dataminer sono riusciti a ripristinare la cut-scene integrale, che sta ora trovando diffusione in rete. Direttamente in apertura a questa news potete dunque visionare il filmato rimosso dal comparto single player di Halo: Infinite. Con una durata di circa 30 secondi, la scena amplia l'epilogo dell'avventura di Master Chief all'interno del titolo di 343 Industries. Ovviamente, sconsigliamo la visione del filmato a coloro che ancora non hanno portato a compimento il proprio viaggio all'interno di Halo: Infinite, così da evitare di incorrere in anticipazioni indesiderate.



Nel frattempo, la community dei dataminer non si ferma, con l'avvistamento di possibili nuove modalità per il multiplayer di Halo: Infinite. Il gioco, lo ricordiamo, resta inoltre in attesa di un aggiornamento volto a introdurre la modalità cooperativa e La Forgia all'interno dell'esclusiva Microsoft.