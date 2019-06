Halo Infinite darà il via ad una nuova generazione per la serie, godibile pure dai neofiti

Sono passati quasi quattro anni dall'uscita di Halo 5: Guardians, un periodo insolitamente lungo per la serie di Microsoft. Tutto questo tempo è stato impiegato per dare forma ad Halo: Infinite, ambizioso nuovo capitolo che promette di portare la saga ad un nuovo livello.

Kiki Wolfkill, head of transmedia and entertainment di 343 Industries, ha avuto modo di parlare dell'argomento in una recente intervista concessa a Games Industry, dalla quale sono emersi alcuni dettagli molti interessanti. "Una delle cause che ha contribuito ad allungare il tempo tra Halo 5 e Infinite è stata la necessità di riorganizzare l'infrastruttura, che ci ha dato la flessibilità necessaria per fare tutto ciò che vogliamo con il gioco", ha dichiarato. Parole molto simili sono state pronunciate anche da Bonnie Ross lo scorso febbraio, quando ha parlato dell'allungamento dei tempi di sviluppo. Dopodiché, Wolfkill ha aggiunto: "Tuttavia, è anche dovuto alla volontà di dare vita ad una nuova generazione di Halo. Vogliamo che le persone siano in grado di approcciarsi ad Halo Infinite anche se non hanno mai giocato alla serie in passato".

Halo Infinite, pur proseguendo la storia di Master Chief da dove era stata interrotta, rappresenterà una sorta di ripartenza, l'inizio di una nuova generazione per la serie, che potrà essere goduta anche da coloro che non si erano mai avvicinati ad essa in precedenza. Alla luce di ciò, non stupisce affatto che 343 Industries abbia deciso di abbandonare la numerazione in favore del solo sottotitolo.

Il titolo, con tutta probabilità, sarà uno dei protagonisti indiscussi della conferenza E3 2019 di Microsoft che prenderà il via alle 22:00 di oggi 9 giugno. Di recente, inoltre, si è vociferato della possibile uscita cross-gen su PC, Xbox One e Scarlett.