Halo Infinite: data di uscita trapelata per errore, sarà vera?

Halo Infinite è stato uno dei protagonisti principali della conferenza digitale di Xbox e Bethesda dell'E3 2021. Oltre ad aver avuto un assaggio delle cinematiche relative alla campagna e spezzoni di gameplay tratti dal multiplayer, è stato confermato che il nuovo episodio arriverà alla fine del 2021.

Non è stata però fornita una data precisa per il debutto della nuova epica avventura di Master Chief, cosa che ha fatto storcere il naso a più di un fan della ventennale serie Microsoft. Tuttavia a far discutere è stato un post su Twitter della divisione brasiliana di Xbox che avrebbe svelato per errore una data ufficiale per il gioco: sul tweet è stato infatti riportato che Halo Infinite sarà disponibile su Xbox Series X/S, Xbox One e PC a partire dal 9 novembre 2021. Trattandosi di un errore, il post è stato ovviamente rimosso poco dopo, sebbene alcuni insider siano riusciti a farne degli screen permettendogli di poter continuare a circolare.

Il 9 novembre è inoltre la data fissata per il debutto di Forza Horizon 5 e, sebbene appaia ormai chiara l'uscita di entrambi i titoli nello stesso periodo, difficilmente Microsoft metterebbe a disposizione i suoi due titoli di punta del 2021 nello stesso giorno. Tutto può sempre essere e lo scopriremo non appena verranno fornite comunicazioni ufficiali sulla nuova, attesissima produzione di 343 Industries. Nel frattempo potete dare un'occhiata al gameplay trailer dell'E3 2021 di Halo Infinite. Nel periodo compreso tra il 14 e il 24 giugno verranno inoltre forniti nuovi dettagli su Halo Infinite.